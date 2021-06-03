Зеленський ветував законопроєкт про розвиток інституту старост. Туди внесли правки до відбору суддів КСУ

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про розвиток інституту старост, тому що туди потрапили правки, які «розмивали» політичну нейтральність судді Конституційного суду.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Документ спрямований на вдосконалення правового регулювання питань щодо інституту старост та утворення старостинських округів. Водночас документ містить зміни до закону про Конституційний Суд України, які не стосуються питань старост. Зокрема, статтю 11 Закону «Про Конституційний Суд України» запропоновано викласти у новій редакції, яка не забезпечує додержання принципу політичної нейтральності суддів КС, адже із закону виключаються положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим Зеленський повернув законопроєкт до Верховної Ради і пропонує їм виключити з цього документу норму про зміни закону про КСУ.