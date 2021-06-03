Зеленский ветировал законопроект о развитии института старост. Туда внесли правки к отбору судей КСУ

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о развитии института старост, потому что туда попали правки, которые «размывали» политическую нейтральность судьи Конституционного суда.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

«Документ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов института старост и образования старостинских округов. В то же время документ содержит изменения в закон о Конституционном Суде Украины, которые не касаются вопросов старост. В частности, статью 11 Закона «О Конституционном Суде Украины» предложено изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей КС, ведь из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности», — говорится в сообщении.

В связи с этим Зеленский вернул законопроект в Верховную Раду и предлагает им исключить из этого документа норму об изменениях закона о КСУ.