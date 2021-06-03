Мера Львова Садового обрали головою Палати місцевих влад

Садового обрали головою з шістьма місяцями випробувального терміну. Його заступниками стали мер Житомира Сергій Сухомлин і мер Дніпра Борис Філатов.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Палати у Хмельницькому, на якому був присутній і президент Володимир Зеленський, повідомляє « Лівий берег ».

Конгрес місцевих і регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президенті. Він створений на заміну Раді розвитку громад і територій.

Конгрес складатиметься з двох палат — місцевих і регіональних влад. До президії Конгресу входитимуть по три представники з обох його палат, міністри та керівництво ОП.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Конгрес стане «найбільшим у країні майданчиком», де розглядатимуть проблеми регіональних органів влади, повідомляє Інтерфакс-Україна. За словами Єрмака, незабаром почне працювати президія Конгресу, яку очолюватиме президент і яка збиратиметься щомісяця.