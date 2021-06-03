Мэра Львова Садового избрали председателем Палаты местных властей

Садового избрали председателем с шестиесячным испытательным сроком. Его заместителями стали мэр Житомира Сергей Сухомлин и мэр Днепра Борис Филатов.

Соответствующее решение было принято на заседании Палаты в Хмельницком, на котором присутствовал и президент Владимир Зеленский, сообщает « Левый берег ».

Конгресс местных и региональных властей является консультативно-совещательным органом при президенте. Он создан на замену Раде развития общин и территорий.

Конгресс будет состоять из двух палат — местных и региональных властей. В президиум Конгресса будут входить по три представителя из обеих его палат, министры и руководство ОП.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Конгресс станет «крупнейшей в стране площадкой», где будут рассматривать проблемы региональных органов власти, сообщает Интерфакс-Украина. По словам Ермака, вскоре начнет работать президиум Конгресса, который возглавит президент и который будет собираться ежемесячно.