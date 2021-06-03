У Києві цими вихідними вакцинацію для записаних у «Дії» організують у два потоки

У Києві 5 і 6 червня вакцинацію записаних через додаток «Дія» киян організують у два потоки, щоб мінімізувати черги.

Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.

Центр вакцинації в Міжнародному виставковому центрі прийматиме й тих, кому прийшло запрошення на щеплення від коронавірусу (СМС або дзвінок), і тих, хто не отримав запрошення, але записався в «Дії».

Киянам в першому потоці потрібно буде показати СМС-повідомлення з датою, часом і номером вакцинальної бригади. Другий потік — прийом людей за принципом живої черги.

Центр вакцинації в МВЦ за адресою просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А), у ці вихідні буде відкритий з 10:00 до 17:30.