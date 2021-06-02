Україна розширить безвіз з Перу на всі типи подорожей

Україна розширить діючий безвізовий режим з Перу на всі типи подорожей — бізнес, навчання, культурний обмін, поїздки журналістів, тощо.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Збільшуємо свободу подорожей для українців і відкриваємо Україну світові», — написав у Twitter Кулеба, зазначивши, що сьогодні Кабінет міністрів затвердив з Перу відповідну угоду.