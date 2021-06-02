Украина расширит безвиз с Перу на все типы путешествий

Украина расширит действующий безвизовый режим с Перу на все типы путешествий — бизнес, обучение, культурный обмен, поездки журналистов и так далее.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Увеличиваем свободу путешествий для украинцев и открываем Украину миру», — написал в Twitter Кулеба, отметив, что сегодня Кабинет министров утвердил с Перу соответствующее соглашение.
- В марте Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая. В марте также начал действовать безвиз с Гренадой и заморскими территориями Нидерландов.
- До этого Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с карибской страной Сент-Винсент и Гренадины, которая входит в Содружество наций и возглавляется королевой Великобритании.