Рада попередньо підтримала заборону на продаж ліків дітям до 14 років

Верховна Рада 2 червня в першому читанні підтримала заборону на продаж лікарських засобів дітям до 14 років.

Законопроєкт № 5122 підтримали 306 депутатів, не голосували представники «Батьківщини» та «Опозиційної платформи — За життя».

Документ забороняє продаж лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку. У разі, якщо фармацевт сумніватиметься щодо віку покупця, він повинен вимагати пред’явити документ, що засвідчує вік.

Нардеп Сергій Кузьміних («Слуга народу») наголосив, що метою заборони, зокрема, є запобігання випадків самогубства серед дітей, адже ліки часто продають без рецепту.

У пояснювальній записці до проєкту наводять дані, що лише в Києві, за даними ОХМАТДИТу, за останні два роки фіксували по 60 випадків самогубства серед неповнолітніх на рік. «Зі слів медичних працівників стає зрозумілим, що за останні місяці в Україні розвинулася тенденція суїцидальних нахилів серед молоді. І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, то зараз вони розуміють, що роблять. Це підтверджують нещодавні випадки з отруєнням двох дівчат-школярок […] в Боярці, два випадки в Черкаській області та в Києві», — йдеться в пояснювальній записці проєкту.