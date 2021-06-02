Рада предварительно поддержала запрет на продажу лекарств детям до 14 лет

Верховная Рада 2 июня в первом чтении поддержала запрет на продажу лекарственных средств детям до 14 лет.
Законопроект № 5122 поддержали 306 депутатов, не голосовали представители партии «Батьківщина» и «Оппозиционной платформы — За жизнь».
Документ запрещает продажу лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста. В случае, если фармацевт не уверен в возрасте покупателя, он должен потребовать предъявить документ, удостоверяющий возраст.
Нардеп Сергей Кузьминых («Слуга народа») отметил, что целью запрета, в частности, является предотвращение случаев самоубийства среди детей, поскольку лекарства часто продают без рецепта.
В пояснительной записке к проекту приводят данные, что только по Киеву, по данным ОХМАТДЕТа, за последние два года фиксировали по 60 случаев самоубийства среди несовершеннолетних в год. «Со слов медработников становится понятным, что за последние месяцы в Украине развилась тенденция суицидальных наклонностей среди молодежи. И если раньше дети употребляли медикаменты случайно, то сейчас они понимают, что делают. Это подтверждают недавние случаи с отравлением двух девочек-школьниц [...] в Боярке, два случая в Черкасской области и в Киеве», — говорится в пояснительной записке проекта.
- Отметим, в марте киберполиция на фоне увеличения числа самоубийств среди несовершеннолетних открыла электронный ящик для приема обращений о так называемых «группах смерти».
- В феврале две ученицы 7 класса из Боярки наглотались таблеток и попали в больницу. Одна девочка умерла. В прокуратуре сообщили, что они увидели в соцсети видео с призывом выпить 40 таблеток. После этого в городе Умань подобная ситуация произошла с двумя восьмиклассницами (обе попали в больницу). Кроме этого, дети начали выпрыгивали из многоэтажек.