Рада предварительно поддержала запрет на продажу лекарств детям до 14 лет

Верховная Рада 2 июня в первом чтении поддержала запрет на продажу лекарственных средств детям до 14 лет.

Законопроект № 5122 поддержали 306 депутатов, не голосовали представители партии «Батьківщина» и «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Документ запрещает продажу лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста. В случае, если фармацевт не уверен в возрасте покупателя, он должен потребовать предъявить документ, удостоверяющий возраст.

Нардеп Сергей Кузьминых («Слуга народа») отметил, что целью запрета, в частности, является предотвращение случаев самоубийства среди детей, поскольку лекарства часто продают без рецепта.

В пояснительной записке к проекту приводят данные, что только по Киеву, по данным ОХМАТДЕТа, за последние два года фиксировали по 60 случаев самоубийства среди несовершеннолетних в год. «Со слов медработников становится понятным, что за последние месяцы в Украине развилась тенденция суицидальных наклонностей среди молодежи. И если раньше дети употребляли медикаменты случайно, то сейчас они понимают, что делают. Это подтверждают недавние случаи с отравлением двух девочек-школьниц [...] в Боярке, два случая в Черкасской области и в Киеве», — говорится в пояснительной записке проекта.