У Білорусі політвʼязень порізав собі горло в залі суду. Він заявив про погрози тортурами

Білоруський політвʼязень Степан Латипов під час засідання суду в Мінську спробував перерізати собі горло.
Про це повідомляє правозахисна організація «Весна» і опозиційні ЗМІ.
Латипов перед тим як вчинити спробу суїциду сказав, що співробітники Головного управління з боротьби із організованою злочинністю і корупцією (ГУБОЗіК), які особливо відзначилися під час придушення мітингів проти Олександра Лукашенка, погрожували тортурами, якщо він не визнає свою провину.
«ГУБОЗіК пообіцяв, що якщо я не визнаю вину, то буде пресхата і кримінальні справи проти моїх рідних і сусідів. Пресхата у мене вже була — 51 день», — сказав він. TUT.BY публікує аудіозапис цих слів.
Видання «Наша нива» пише, що Латипов дістав з папки з документами «якийсь предмет, можливо, ручку», встромив собі в горло, а потім став різати руки. Конвоїри не одразу змогли відкрити двері у клітку, оскільки у них не було ключів.
Латипова непритомного відвезли на швидкій. Його введуть у штучну кому.
- Степана Латипова звинувачують в організації «групових дій, що грубо порушують громадський порядок», в опорі співробітникам міліції і шахрайстві в особливо великому розмірі. Його затримали 15 вересня 2020 року у дворі його будинку, коли він намагався захистити мурал із зображенням діджеїв на так званій «Площі змін». Він вимагав у невідомих чоловіків у масках показати документи, але його затримали із застосуванням сили. У його квартирі після цього провели обшук і забрали техніку з грошима.
- Латипов за професією арборист (фахівець з лікування дерев). Держтелебачення про нього зняло ролик, в якому його звинуватили у ввезенні небезпечних хімікатів для отруєння силовиків. Хіміки назвали версію безглуздою.