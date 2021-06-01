У Білорусі політвʼязень порізав собі горло в залі суду. Він заявив про погрози тортурами

Білоруський політвʼязень Степан Латипов під час засідання суду в Мінську спробував перерізати собі горло.

Про це повідомляє правозахисна організація «Весна» і опозиційні ЗМІ.

Латипов перед тим як вчинити спробу суїциду сказав, що співробітники Головного управління з боротьби із організованою злочинністю і корупцією (ГУБОЗіК), які особливо відзначилися під час придушення мітингів проти Олександра Лукашенка, погрожували тортурами, якщо він не визнає свою провину.

«ГУБОЗіК пообіцяв, що якщо я не визнаю вину, то буде пресхата і кримінальні справи проти моїх рідних і сусідів. Пресхата у мене вже була — 51 день», — сказав він. TUT.BY публікує аудіозапис цих слів.

Видання «Наша нива» пише, що Латипов дістав з папки з документами «якийсь предмет, можливо, ручку», встромив собі в горло, а потім став різати руки. Конвоїри не одразу змогли відкрити двері у клітку, оскільки у них не було ключів.

Латипова непритомного відвезли на швидкій. Його введуть у штучну кому.