В Беларуси политзаключенный порезал себе горло в зале суда. Он заявил об угрозах пытками

Беларусский политзаключенный Степан Латыпов во время заседания суда в Минске попытался перерезать себе горло.

Об этом сообщает правозащитная организация «Весна» и оппозиционные СМИ.

Латыпов перед тем как совершить попытку суицида сказал, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), которые особо отличились во время подавления митингов против Александра Лукашенко, угрожали пытками, если он не признает свою вину.

«ГУБОПиК пообещал, что если я не признаю вину, то будет пресс-хата и уголовные дела против моих родных и соседей. Пресс-хата у меня уже была — 51 день. Так что готовься», — сказал он. TUT.BY публикует аудиозапись этих слов.

Издание «Наша нива» пишет, что Латыпов достал из папки с документами «некий предмет, возможно, ручку», воткнул себе в горло, а потом стал резать руки. Конвоиры не сразу смогли открыть дверь в клетку, поскольку у них не было ключей.

Латыпова без сознания увезли на скорой. Его введут в искусственную кому.