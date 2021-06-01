В Беларуси политзаключенный порезал себе горло в зале суда. Он заявил об угрозах пытками

Беларусский политзаключенный Степан Латыпов во время заседания суда в Минске попытался перерезать себе горло.
Об этом сообщает правозащитная организация «Весна» и оппозиционные СМИ.
Латыпов перед тем как совершить попытку суицида сказал, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), которые особо отличились во время подавления митингов против Александра Лукашенко, угрожали пытками, если он не признает свою вину.
«ГУБОПиК пообещал, что если я не признаю вину, то будет пресс-хата и уголовные дела против моих родных и соседей. Пресс-хата у меня уже была — 51 день. Так что готовься», — сказал он. TUT.BY публикует аудиозапись этих слов.
Издание «Наша нива» пишет, что Латыпов достал из папки с документами «некий предмет, возможно, ручку», воткнул себе в горло, а потом стал резать руки. Конвоиры не сразу смогли открыть дверь в клетку, поскольку у них не было ключей.
Латыпова без сознания увезли на скорой. Его введут в искусственную кому.
- Степана Латыпова обвиняют в организации «групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», в сопротивлении сотрудникам милиции и мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали 15 сентября 2020 года во дворе его дома, когда он пытался защитить мурал с изображением диджеев на так называемой «Площади перемен». Он требовал у неизвестных мужчин в масках показать документы, но его задержали с применением силы. В его квартире после этого провели обыск и забрали технику с деньгами.
- Латыпов по профессии арборист (специалист по лечению деревьев). Гостелевидение про него сняло ролик, в котором его обвинили во ввозе опасных химикатов для отравления силовиков. Химики назвали версию безграмотной.