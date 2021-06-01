У Бразилії для експерименту вакцинували доросле населення цілого міста. Смертність від коронавірусу там впала на 95%

Дослідження проводив у період з лютого до квітня Інститут Бутантан — виробник вакцини CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac Biotech. Місто поділили на чотири частини. Команда сказала, що результату досягнули після того, як люди у трьох зонах, або близько 75% населення, отримали обидві дози вакцини.

Про це пише BBC .

Експеримент у бразильському місті Серрана (штат Сан-Паулу) показав, що смертність від коронавірусу скоротилася на 95% після проведеної серед жителів вакцинації.

У підсумку смертність знизилася на 95%, госпіталізація — на 86%, а випадки зараження — на 80%. «Найважливіший результат — це те, що ми можемо контролювати пандемію, не вакцинуючи все населення», — заявив Рікардо Паласіос, директор з досліджень Інституту Бутантан.

Аналогічне дослідження проводиться в іншому бразильському місті — Ботукату з населенням 148 тисяч осіб. Дослідники використовують вакцину Oxford-AstraZeneca, яку виробляє компанія Fiocruz.