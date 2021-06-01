У Бразилії для експерименту вакцинували доросле населення цілого міста. Смертність від коронавірусу там впала на 95%

Експеримент у бразильському місті Серрана (штат Сан-Паулу) показав, що смертність від коронавірусу скоротилася на 95% після проведеної серед жителів вакцинації.
Про це пише BBC.
Дослідження проводив у період з лютого до квітня Інститут Бутантан — виробник вакцини CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac Biotech. Місто поділили на чотири частини. Команда сказала, що результату досягнули після того, як люди у трьох зонах, або близько 75% населення, отримали обидві дози вакцини.
У підсумку смертність знизилася на 95%, госпіталізація — на 86%, а випадки зараження — на 80%. «Найважливіший результат — це те, що ми можемо контролювати пандемію, не вакцинуючи все населення», — заявив Рікардо Паласіос, директор з досліджень Інституту Бутантан.
Аналогічне дослідження проводиться в іншому бразильському місті — Ботукату з населенням 148 тисяч осіб. Дослідники використовують вакцину Oxford-AstraZeneca, яку виробляє компанія Fiocruz.
- У бразильському штаті Мараньян місцева влада оштрафувала президента країни Жаїра Болсонару за порушення карантинних обмежень. Лідер Бразилії під час відвідин міста Асайландія зібрав натовп людей, при цьому був без захисної маски.
- Болсонару відомий як противник введення карантинних обмежень. Він применшує небезпечність коронавірусу, обіцяє вакцинуватися останнім у Бразилії та закликає громадян «не скиглити».
- Загалом з початку пандемії у Бразилії зафіксували 16 мільйонів випадків захворювання, понад 446 тисяч із них — летальні. Країна на третьому місці (після США та Індії) за кількістю хворих.