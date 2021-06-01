В Бразилии для эксперимента привили взрослое население целого города. Смертность от коронавируса там упала на 95%

Эксперимент проводил в период с февраля по апрель Институт Бутантан, который производит вакцину CoronaVac, разработанную китайской Sinovac Biotech. Город разделили на четыре части. Команда ученых заявила, что результат был достигнут после того, как люди в трех зонах, или около 75% населения, получили обе дозы вакцины.

Эксперимент в бразильском городе Серрана (штат Сан-Паулу) показал, что смертность от коронавируса сократилась на 95% после проведенной среди жителей вакцинации.

В итоге смертность снизилась на 95%, госпитализация — на 86%, а случаи заражения — на 80%. «Самый важный результат — то, что мы можем контролировать пандемию, не вакцинируя все население», — заявил Рикардо Паласиос, директор по исследованиям Института Бутантан.

Аналогичное исследование проводится в другом бразильском городе — Ботукату с населением 148 тысяч человек. Исследователи используют вакцину Oxford-AstraZeneca, которую производит местнавя компания Fiocruz.