Окупаційний суд у Криму засудив главу Меджлісу Чубарова до 6 років колонії

Окупаційний «Верховний суд» Криму заочно засудив голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років тюрми.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Чубарова засудили до відбуття покарання в колонії загального режиму, штрафу в розмірі 200 тисяч рублів (75 тисяч гривень) і до 200 годин виправних робіт за нібито «організацію масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту. Цього дня відбувся велелюдний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України.

Денісова підкреслила, що Україна не визнає це рішення, зауваживши, що Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням Європейської Конвенції з прав людини.

«Сьогоднішній вирок став ще одним свідченням того, що країна-окупант продовжує політику переслідування та репресій українських громадян. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на ці факти та посилити тиск на агресора, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують в РФ і на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей», — пояснила вона.