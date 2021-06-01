Оккупационный суд в Крыму приговорил главу Меджлиса Чубарова к 6 годам колонии

Оккупационный «Верховный суд» Крыма заочно приговорил главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам тюрьмы.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Чубарова приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима, штрафу в размере 200 тысяч рублей (75 тысяч гривен) и к 200 часам исправительных работ за якобы «организацию массовых беспорядков» 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. В этот день состоялся многолюдный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.

Денисова заявила, что Украина не признает это решение, подчеркнув, что Чубаров был лишен права на справедливое судебное разбирательство, доступа к правосудию и эффективной юридической защите, что является прямым нарушением Европейской Конвенции по правам человека.

«Сегодняшний приговор стал еще одним свидетельством того, что страна-оккупант продолжает политику преследования и репрессий украинских граждан. Призываю международное сообщество отреагировать на эти факты и усилить давление на агрессора, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают в РФ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей», — пояснила она.