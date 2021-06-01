Заступник голови ОП Тимошенко: Україна здатна забезпечити до 400 тисяч вакцинацій на тиждень

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна може вакцинувати до 400 тисяч громадян на тиждень — система це дозволяє.
Він це він розповів в інтервʼю Інтерфакс-Україна.
«Зараз ми розуміємо, що можемо забезпечити до 400 тисяч вакцинацій на тиждень. Ми прискорюємо темпи поставок, система готова», — сказав він, підкресливши, що реальні темпи залежать від обсягів і графіку поставки вакцин.
За словами Тимошенка, поки проблеми з вакцинацією населення немає. «Ми підготувалися. Далі — питання поставок. Це ж питання не тільки України — дефіцит вакцини є скрізь», — сказав він.
- Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що за це літо планує вакцинувати 5 мільйонів українців двома дозами (повністю вакцинувати від коронавірусу), або ж зробити 10 мільйонів щеплень. Він також говорив, що на літо карантин в Україні можуть послабити.
- У минулі вихідні, після відкриття трьох центрів вакцинації в Києві, Львові та Одесі був зафіксований рекорд — щеплення отримали 15 100 людей.