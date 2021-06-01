Заместитель главы ОП Тимошенко: Украина способна обеспечить до 400 тысяч вакцинаций в неделю

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Украина может вакцинировать до 400 тысяч граждан в неделю — система это позволяет.
Он этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.
«Сейчас мы понимаем, что в неделю можем обеспечить до 400 тысяч вакцинаций. Мы ускоряем темпы поставок, система готова», — сказал он, подчеркнув, что реальные темпы зависят от объемов и графика поставки вакцин.
По словам Тимошенко, пока проблемы с вакцинацией населения нет. «Мы подготовились. Дальше — вопрос поставок. Это же проблема не только Украины — дефицит вакцины есть везде», — сказал он.
- Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за это лето планирует вакцинировать 5 миллионов украинцев двумя дозами (полностью вакцинировать от коронавируса), или же сделать 10 миллионов прививок. Он также говорил, что на лето карантин в Украине могут ослабить.
- В прошедшие выходные, после открытия трех центров вакцинации в Киеве, Львове и Одессе был зафиксирован рекорд — прививку получили 15 100 человек.