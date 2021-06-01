«Десь промахнулися». В Офісі президента анонсували зміну глав деяких ОДА

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував зміну глав деяких обласних державних адміністрацій.
Про це він розповів в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.
«Відразу скажу — будуть ще заміни глав обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки зарано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки шукаємо кандидатів», — сказав він.
Тимошенко нагадав, що останнім часом змінилася велика кількість глав адміністрацій, зазначивши, що «десь, безперечно, промахнулися».
«У більшості випадків не хочеться призначати бізнесменів, тому що на їх бізнес-територіях є якісь свої інтереси і не хочеться, щоб ці інтереси стали попереду інтересів держави. На рівні Офісу президента, в цілому, практика з бізнесменами закінчилася. Тепер це бюрократи, політики, управлінці, виконавча влада», — сказав він.
Тимошенко додав, що в Офісі президента «змогли, в цілому врівноважити історію з мерами». «З ними потрібно знаходити точки дотику, у них є свої прохання, проблеми і ми намагаємося їх вирішувати», — додав заступник глави ОП.
- 28 травня президент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Марію Чорну. Вона змінила на цій посаді місцевого бізнесмена Андрія Назаренка.
- Попередником Назаренка був Андрій Балонь, спійманий правоохоронцями на вимаганні хабаря. Вищий антикорупційний суд взяв його під варту з можливістю застави в 10 млн гривень. Балонь вніс ці кошти і вийшов на свободу.