«Десь промахнулися». В Офісі президента анонсували зміну глав деяких ОДА

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував зміну глав деяких обласних державних адміністрацій.

Про це він розповів в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.

«Відразу скажу — будуть ще заміни глав обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки зарано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки шукаємо кандидатів», — сказав він.

Тимошенко нагадав, що останнім часом змінилася велика кількість глав адміністрацій, зазначивши, що «десь, безперечно, промахнулися».

«У більшості випадків не хочеться призначати бізнесменів, тому що на їх бізнес-територіях є якісь свої інтереси і не хочеться, щоб ці інтереси стали попереду інтересів держави. На рівні Офісу президента, в цілому, практика з бізнесменами закінчилася. Тепер це бюрократи, політики, управлінці, виконавча влада», — сказав він.

Тимошенко додав, що в Офісі президента «змогли, в цілому врівноважити історію з мерами». «З ними потрібно знаходити точки дотику, у них є свої прохання, проблеми і ми намагаємося їх вирішувати», — додав заступник глави ОП.