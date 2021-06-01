«Где-то промахнулись». В Офисе президента анонсировали смену глав некоторых ОГА

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал смену глав некоторых областных государственных администраций.
Об этом он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.
«Сразу скажу — будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Приоткрывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение 2-х недель. Пока ищем кандидатов», — сказал он.
Тимошенко напомнил, что в последнее время поменяли большое количество глав администраций, отметив, что «где-то, бесспорно, промахнулись».
«В большинстве случаев не хочется назначать бизнесменов, потому что на их бизнес-территориях есть какие-то свои интересы и не хочется, чтобы эти интересы стали впереди интересов государства. На уровне Офиса президента, в целом, практика с бизнесменами закончилась. Теперь это бюрократы, политики, управленцы, исполнительная власть», — сказал он.
Тимошенко добавил, что в Офисе президента «смогли, в целом уравновесить историю с мэрами. «С ними нужно находить точки соприкосновения, у них есть свои просьбы, проблемы и мы стараемся их решать», — сказал замглавы ОП.
- 28 мая президент Владимир Зеленский назначил председателем Кировоградской областной государственной администрации Марию Черную. Она сменила на этой должности местного бизнесмена Андрея Назаренко.
- Предшественником Назаренко был Андрей Балонь, пойманный правоохранителями на вымогательстве взятки. Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с возможностью залога в 10 млн гривен. Балонь внес эти средства и вышел на свободу.