Кабмин согласовал назначение новой главы Кировоградской ОГА

Кабинет министров одобрил назначение на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации Марии Черной.
Такое решение правительство приняло в среду.
Теперь указ о назначении должен подписать президент. Черная — выпускница Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко и Кировоградского национального технического университета. С 2011 года Черная работала сначала заместителем, а с 2020 года — директором департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.
- В конце августа 2020 года президент Владимир Зеленский представил нового председателя Кировоградской областной государственной администрации — местного бизнесмена Андрея Назаренко. В апреле этого года президент уволил Назаренко.
- Предшественником Назаренко был Андрей Балонь, пойманный правоохранителями на вымогательстве взятки. Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с возможностью залога в 10 млн гривен. Балонь внес эти средства и вышел на свободу.