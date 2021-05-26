Кабмин согласовал назначение новой главы Кировоградской ОГА

Кабинет министров одобрил назначение на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации Марии Черной.

Такое решение правительство приняло в среду.

Теперь указ о назначении должен подписать президент. Черная — выпускница Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко и Кировоградского национального технического университета. С 2011 года Черная работала сначала заместителем, а с 2020 года — директором департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.