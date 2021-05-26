Новости

Кабмин согласовал назначение новой главы Кировоградской ОГА

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Кабмин согласовал назначение новой главы Кировоградской ОГА

Мария Черная

Кировоградская ОГА

Кабинет министров одобрил назначение на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации Марии Черной.

Такое решение правительство приняло в среду.

Теперь указ о назначении должен подписать президент. Черная — выпускница Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко и Кировоградского национального технического университета. С 2011 года Черная работала сначала заместителем, а с 2020 года — директором департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

  • В конце августа 2020 года президент Владимир Зеленский представил нового председателя Кировоградской областной государственной администрации — местного бизнесмена Андрея Назаренко. В апреле этого года президент уволил Назаренко.
  • Предшественником Назаренко был Андрей Балонь, пойманный правоохранителями на вымогательстве взятки. Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с возможностью залога в 10 млн гривен. Балонь внес эти средства и вышел на свободу.