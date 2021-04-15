Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко.

Об этом говорится в указе президента № 163/2021.

«Уволить Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — отмечается в документе.

Также Зеленский сразу назначил исполняющего обязанности председателя Кировоградской ОГА. Им стал Валерий Жалдак.