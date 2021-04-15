Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко.
Об этом говорится в указе президента № 163/2021.
«Уволить Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — отмечается в документе.
Также Зеленский сразу назначил исполняющего обязанности председателя Кировоградской ОГА. Им стал Валерий Жалдак.
- В конце августа 2020 года президент Владимир Зеленский представил нового главу Кировоградской областной государственной администрации — местного бизнесмена Андрея Назаренко.
- Назаренко в 2010 году занимал должность диpектopа pегиoнальнoгo Центpа по инвестициям и развитию, а в 2012 году работал на должности начальника кoмунальнoгo предприятия «Pегиoнальная служба охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры».