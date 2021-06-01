Зеленський визнав, що Меркель багато зробила для України, але він очікував більшого — що Німеччина допоможе зброєю

Президент Володимир Зеленський виступив за поставки Німеччиною зброї в Україну. Він нагадав, що з початку війни на Донбасі Берлін не надав озброєння, хоча у нього є можливості це зробити.

Про це глава держави заявив в інтервʼю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, його цитати наводить пресслужба Офісу президента.

Водночас, президент підкреслив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель «багато зробила» для України, але він очікував від неї «більшого».

«Ми хочемо більшого, і я від неї очікував більшого, особливо в «нормандському» форматі. Ми вдячні за те, що у нас є, але я знаю, що Німеччина може більше. Тому що те, що вони роблять для нас, вони роблять для себе. Чому вони цього не розуміють — я не знаю», — сказав Зеленський.