Зеленский признал, что Меркель много сделала для Украины, но он ожидал большего — что Германия поможет оружием

Президент Владимир Зеленский выступил за поставки Германией оружия в Украину. Он напомнил, что с начала войны на Донбассе Берлин не предоставил вооружения, хотя у него есть возможности это сделать.

Об этом глава государства заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, его цитаты приводит пресс-служба Офиса президента.

В то же время, президент подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель «много сделала» для Украины, но он ожидал от нее «большего».

«Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в «нормандском» формате. Мы благодарны за то, что у нас есть, но я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают — я не знаю», — сказал Зеленский.