SpaceX купила дві нафтові вишки та почала перетворювати їх на плавучі космодроми

Компанія Ілона Маска SpaceX будує два плавучі космодроми на базі двох куплених на початку 2021 року бурових установок.

Про це пише TechCrunch.

Нафтові платформи, які у 2022 році повинні стати космодромами «Деймос» і «Фобос», розташовані недалеко від дослідницького центру Starship у Бока-Чіка (штат Техас). Вони стануть стартовими і посадковими майданчиками для майбутньої багаторазової ракети Starship.

Вишки 8500 і 8501 раніше належали техаській компанії Valaris, яка в серпні 2020 року оголосила про банкрутство. Вишки продали за $3,5 мільйона кожну.