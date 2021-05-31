Україна, Грузія та Молдова попросили ЄС розробити механізм для передачі їм вакцин від коронавірусу

Україна, Грузія та Молдова звернулися до Європейського Союзу з проханням розробити механізм передачі вакцин від коронавірусу для країн «Східного партнерства».
Про це йдеться у спільній заяві трьох урядів, яка опублікована на сайті Кабміну.
«Країни Асоційованого тріо переконані, що лише об’єднані зусилля усіх партнерів допоможуть відновити рівновагу в темпах вакцинації в державах-членах і країнах-партнерах ЄС, що у свою чергу сприятиме якнайшвидшому подоланню викликаної пандемією COVID-19 епідеміологічної кризи», — зазначають прем’єри трьох країн.
Вони також нагадують ЄС, що подібний механізм вже був застосований до балканських країн.
- 17 травня 2021 року Україна, Молдова і Грузія заснували новий формат співпраці під назвою «Асоційоване тріо» для спільної євроінтеграції та майбутнього вступу в ЄС.
- У Європейському Союзі заявили, що підтримують прагнення України, Грузії та Молдови до інтеграції в ЄС і схвалюють створення «Асоційованого тріо».