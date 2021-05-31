Пункт пропуску «Чаплинка» на адмінкордоні з Кримом з 7 червня закривають на ремонт

З 7 червня буде зачинено контрольний пункт пропуску «Чаплинка» на адміністративній межі з окупованим Росією Кримом.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації.

Пункт пропуску буде закритий на два тижні. Причина — ремонтні роботи. «В штатному режимі залишаються працювати КПВВ «Чонгар» та «Каланчак», — сказано у повідомленні.