Пункт пропуску «Чаплинка» на адмінкордоні з Кримом з 7 червня закривають на ремонт

З 7 червня буде зачинено контрольний пункт пропуску «Чаплинка» на адміністративній межі з окупованим Росією Кримом.
Про це повідомляється на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації.
Пункт пропуску буде закритий на два тижні. Причина — ремонтні роботи. «В штатному режимі залишаються працювати КПВВ «Чонгар» та «Каланчак», — сказано у повідомленні.
- У листопаді 2019 року Державна прикордонна служба закривала пункт пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом. Закриття також було повʼязане з ремонтом.
- У липні того ж року президент Володимир Зеленський заявив, що звільнить голову Херсонської адміністрації Юрія Гусєва, якщо він не забезпечить облаштування КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» на кордоні з окупованим Кримом.