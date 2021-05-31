Пункт пропуска «Чаплинка» на админгранице с Крымом с 7 июня закрывают на ремонт

С 7 июня будет закрыт контрольный пункт пропуска «Чаплинка» на административной границе с оккупированным Россией Крымом.

Об этом сообщается на странице Херсонской областной государственной администрации.

Пункт пропуска будет закрыт на две недели. Причина — ремонтные работы. «В штатном режиме остаются работать КПВВ «Чонгар» и «Каланчак», — сказано в сообщении.