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Пункт пропуска «Чаплинка» на админгранице с Крымом с 7 июня закрывают на ремонт

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Пункт пропуска «Чаплинка» на админгранице с Крымом с 7 июня закрывают на ремонт

Barcroft Media / Contributor

С 7 июня будет закрыт контрольный пункт пропуска «Чаплинка» на административной границе с оккупированным Россией Крымом.

Об этом сообщается на странице Херсонской областной государственной администрации.

Пункт пропуска будет закрыт на две недели. Причина — ремонтные работы. «В штатном режиме остаются работать КПВВ «Чонгар» и «Каланчак», — сказано в сообщении.

  • В ноябре 2019 Государственная пограничная служба закрывала пункт пропуска «Каланчак» на административной границе с оккупированным Россией Крымом. Закрытие также было связано с ремонтом.
  • В июле того же года президент Владимир Зеленский заявил, что уволит главу Херсонской администрации Юрия Гусева, если он не обеспечит обустройство КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на границе с оккупированным Крымом.