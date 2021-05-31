Комітет Ради в середу розгляне подання Зеленського про звільнення члена ЦВК Греня

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади розгляне подання президента Володимира Зеленського щодо звільнення члена Центральної виборчої комісії (ЦВК) Віталія Греня.

Про це повідомив нардеп «Слуги народу» Олександр Качура в Telegram.

Комітет розгляне це питання на засіданні в середу, 2 червня.

Раніше «Українська правда» повідомляла, що звільнення Греня обумовлено тим, що згідно з рішенням Печерського суду від листопада 2020 року, він певний період одночасно був членом ЦВК і входив до складу виконавчого органу фірми «Інформаційне агентство «Грень і партнери», що заборонено законодавством про запобігання корупції. Суд у листопаді визнав Греня винним і постановив стягнути з нього штраф (5 100 гривень).

Закон України про ЦВК передбачає, що притягнення члена ЦВК до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, може бути підставою для його дострокового звільнення. Для цього, відповідно до закону, подання президенту має направити голова ЦВК чи його заступник. Після цього президент у 30-денний термін вносить подання в Раду.

6 травня стало відомо, що Грень подав позов до Окружного адмінсуду Києва з проханням заборонити голові ЦВК чи його заступнику вносити президентові подання про його звільнення. У суді тоді зазначили, що поки вирішують, чи існують правові підстави для забезпечення позову.

Водночас, УП і «Лівий берег», посилаючись на джерела у ЦВК, згодом повідомили, що комісія все таки внесла подання Зеленському про звільнення Греня.