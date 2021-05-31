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Комитет Рады в среду рассмотрит представление Зеленского об увольнении члена ЦИК Греня

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Комитет Рады в среду рассмотрит представление Зеленского об увольнении члена ЦИК Греня

Вячеслав Ратинский / УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рассмотрит представление президента Владимира Зеленского об увольнении члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Виталия Греня.

Об этом сообщил нардеп «Слуги народа» Александр Качура в Telegram.

Комитет рассмотрит этот вопрос на заседании в среду, 2 июня.

Ранее «Украинская правда» сообщала, что увольнение Греня обусловлено тем, что согласно решению Печерского суда от ноября 2020 года, он определенный период одновременно был членом ЦИК и входил в состав исполнительного органа фирмы «Информационное агентство «Грень и партнеры», что запрещено законодательством о предотвращении коррупции. Суд в ноябре признал Греня виновным и постановил взыскать с него штраф (5 100 гривен).

Закон Украины о ЦИК предусматривает, что привлечение члена ЦИК к ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией, может быть основанием для его досрочного увольнения. Для этого, согласно закону, представление президенту должен подать председатель ЦИК или его заместитель. После этого президент в 30-дневный срок вносит представление в Раду.

6 мая стало известно, что Грень подал иск в Окружной админсуд Киева с просьбой запретить председателю ЦИК или его заместителю вносить президенту представление о его увольнении. В суде тогда отметили, что пока решают, есть ли правовые основания для обеспечения иска.

Позже УП и «Левый берег», ссылаясь на источники в ЦИК, сообщили, что комиссия все-таки внесла представление Зеленскому об увольнении Греня.

  • Напомним, новый состав ЦИК из 17 членов Верховная Рада назначила в октябре 2019 года. Виталий Грень прошел в Центризбирком по квоте «Слуги народа».