Зеленський підписав указ про створення президентського університету. Його випускники працюватимуть на держслужбі

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про створення нового університету. Його випускники після закінчення навчання працюватимуть на державній службі.

Про це він повідомив під час виступу на форумі «Україна 30. Освіта».

«Там безкоштовно навчатимуть спеціалістів у галузях інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій. Наша мета — це найкращі умови, викладачі та учні», — заявив Зеленський.

У цьому університеті студенти зможуть здобути ступені бакалавра, магістра, а також доктора філософії.

Як розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, окремий кластер буде присвячений біотехнологіям, зокрема біозагрозам.

«Окремий кластер в університеті президента буде присвячений біотехнологіям: біологічні загрози, хронічні неінфекційні захворювання, старіння населення, безліч збудників, які викликають захворювання у людей і тварин. Це ті загрози, до яких ми повинні готуватися», — підкреслив він.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що на створення університету витратять 7,2 мільярда гривень. Він буде розташований на території ВДНГ у Києві. На території закладу буде 11 кампусів, серед яких: 5 профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній. Завершити проєкт хочуть за три роки.