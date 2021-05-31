Зеленский подписал указ о создании президентского университета. Его выпускники будут работать на госслужбе

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о создании нового университета. Его выпускники после окончания учебы будут работать на государственной службе.

Об этом он сообщил во время выступления на форуме «Украина 30. Образование».

«Там будут бесплатно учить специалистов в области информационной и кибербезопасности, искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий. Наша цель — это лучшие условия, преподаватели и ученики», — заявил Зеленский.

В этом университете студенты смогут получить степени бакалавра, магистра, а также доктора философии.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, отдельный кластер будет посвящен биотехнологиям, в том числе биоугрозам.

«Отдельный кластер в университете президента будет посвящен биотехнологиям: биологические угрозы, хронические неинфекционные заболевания, старение населения, множество возбудителей, которые вызывают заболевания у людей и животных. Это те угрозы, к которым мы должны готовиться», — подчеркнул он.

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что на создание университета потратят 7,2 миллиарда гривен. Он будет расположен на территории ВДНХ в Киеве. На территории заведения будет 11 кампусов, среди которых: 5 профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний. Завершить проект хотят за три года.