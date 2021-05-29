Міноборони: Україна першою отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО

Україна першою серед країн-партнерів Північноатлантичного альянсу отримає оновлений пакет Цілей партнерства Україна — НАТО.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Оновлений пакет цілей містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях альянсу. Цілі партнерства підтримують інші завдання з реформування сектора оборони й безпеки, насамперед — проєкти і заходи оборонної реформи.

Як повідомили в Міноборони, 28 травня відбулося засідання комітету з партнерства та колективної безпеки НАТО у форматі процесу планування та оцінки сил з України. Учасники засідання обговорили проєкт Цілей партнерства та окремо наголосили на важливості побудови системи дієвого демократичного цивільного контролю, необхідності підпорядкування військових складових сектора оборони цивільному міністерству, подальшої трансформації системи управління Збройних сил України, досягнення сумісності з НАТО на стратегічному та оперативному рівнях, що є ключовими умовами вступу України до альянсу.

Делегації України та Альянсу підтримали запропонований документ та домовились перейти до наступного етапу його узгодження — направлення на розгляд Північноатлантичної ради.