Минобороны: Украина первой получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО

Украина первой среди стран-партнеров Североатлантического альянса получит обновленный пакет Целей партнерства Украина — НАТО.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Обновленный пакет целей содержит задачи на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе «Партнерство ради мира», операциях и миссиях альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности.

Как сообщили в Минобороны, 28 мая состоялось заседание комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО. Участники заседания обсудили проект Целей партнерства и отдельно подчеркнули важность построения системы эффективного гражданского контроля, необходимости подчинения военных составляющих сектора обороны гражданскому министерству, дальнейшей трансформации системы управления Вооруженных сил Украины, достижения совместимости с НАТО на стратегическом и оперативном уровнях, что является ключевыми условиями вступления Украины в альянс.

Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования — направлению на рассмотрение Североатлантического совета.