В Україні 3 тисячі нових COVID-хворих. Одужали 10 тисяч людей

В Україні за минулу добу зареєстрували 3 096 нових COVID-хворих, серед яких 144 дитини і 55 медиків. Найбільше нових хворих у Києві (377), Дніпропетровській (261) та Львівській (231) областях.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За 28 травня в лікарні доставили 1 309 осіб. Померли 156 людей, одужали — 10 199.
Загалом за час пандемії у країні зафіксували 2 199 769 заражень (одужали 2 030 415 осіб) і 50 388 смертей.
- З 29 травня в Україні відкриваються три великі центри вакцинації — у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Львові (на базі стадіону «Арена Львів») та в Одесі (на базі Національного університету «Одеська юридична академія»).
- У центрах будуть вакцинувати тих, хто записався через «Дію». Запрошуватимуть телефоном.