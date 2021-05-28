Зеленський призначив головою Кіровоградської ОДА Марію Чорну

Президент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Марію Чорну.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський зустрівся з новопризначеною головою ОДА у пʼятницю в Офісі президента та вручив їй службове посвідчення.Він побажав Чорній успіху на новій посаді та висловив переконання, що досвід роботи в облдержадміністрації і знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати потенціал Кіровоградщини.
Чорна — випускниця Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Кіровоградського національного технічного університету. З 2011 року Чорна працювала спочатку заступником, а з 2020 року — директором департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації.
- Наприкінці серпня 2020 року президент Володимир Зеленський представив нового голову Кіровоградської обласної державної адміністрації — місцевого бізнесмена Андрія Назаренка. У квітні цього року президент звільнив Назаренка.
- Попередником Назаренка був Андрій Балонь, спійманий правоохоронцями на вимаганні хабаря. Вищий антикорупційний суд взяв його під варту на 2 місяці з можливістю застави у 10 мільйонів гривень. Пізніше Балонь сплатив ці кошти і вийшов на волю.