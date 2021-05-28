Зеленский назначил главой Кировоградской ОГА Марию Черную

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Кировоградской областной государственной администрации Марию Черную.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский встретился с главой ОГА в пятницу в Офисе президента и вручил ей служебное удостоверение. Он пожелал Черной успеха на новой должности и выразил убеждение, что опыт работы в облгосадминистрации и знание особенностей региона помогут ей реализовать потенциал Кировоградской области.

Теперь указ о назначении должен подписать президент. Черная — выпускница Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко и Кировоградского национального технического университета. С 2011 года Черная работала сначала заместителем, а с 2020 года — директором департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.