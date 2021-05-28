Під Києвом із суду втік підозрюваний. Поліція проводить спецоперацію

В Ірпені, що під Києвом, у п’ятницю, 28 травня, із залу міського суду втік заарештований. У низці районів області оголосили про початок спеціальної операції.

Про це повідомила поліція Київської області.

«Розшукується арештований Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли 1973 р.н., уродженець Азербайджану, який 28.05.2021 року втік з-під варти Ірпінського міського суду», — йдеться у повідомленні.

Наразі спецоперацію проводять у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському і Броварському районах Київської області. На пошуки зловмисника відправили особовий склад та наряди поліції області.

«Прикмети чоловіка: на вигляд 40—45 років, зріст близько 175 см, середньої статури. Був одягнений у футболку білого кольору та чорні штани», — додали правоохоронці та попросили людей повідомити про місце перебування чоловіка, якщо хтось буде мати інформацію.

Як уточнили в поліції, втікач підозрюється в скоєнні розбою (ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України).