Под Киевом из суда сбежал подозреваемый. Полиция проводит спецоперацию

В Ирпене под Киевом, в пятницу, 28 мая, из зала городского суда сбежал арестованный. В ряде районов области объявили о начале спецоперации.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

«Разыскивается арестованный Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы 1973 г.р., уроженец Азербайджана, который 28.05.2021 года сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда», — говорится в сообщении.

Сейчас спецоперацию проводят в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах Киевской области. На поиски злоумышленника отправили личный состав и наряды полиции области.

«Приметы мужчины: на вид 40—45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета и черные штаны», — добавили правоохранители и попросили людей сообщить о местонахождении мужчины, если кто-то будет обладать информацией.

Как уточнили в полиции, беглец подозревается в совершении разбоя (ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).