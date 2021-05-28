Раді рекомендують ухвалити законопроєкт про відмову від звичайних паперових паспортів

Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт про відмову від паспортів у формі книжечки.
Про це пише пресслужба Ради.
У документі зазначається, що паспорти-книжечки будуть чинними до закінчення строку дії. Після цього їх замінять на ID-картки. Нових паспортів-книжечок не видаватимуть.
Очільник Державної міграційної служби Максим Соколюк зазначив, що в Україні закінчуються бланки таких паспортів, а також поскаржився на масову підробку.
«Ми уже видали понад 6 млн пластикових ID-карток. Остання партія паспортів у формі книжечок була виготовлена в 2013—2014 роках. Наразі вони закінчуються, тому просто незабаром не буде чого видавати. До того, ж за 2019—2020 рр. відкрито майже 17 тис. справ щодо підробки паперових паспортів. Ті книжечки, які є в людей, будуть діяти. Це передбачено в законопроекті. Скасовано ж буде лише видачу нових. Ті, кому виповниться 25 і 45 років, будуть отримувати нові ID-картки», — пояснив він.
Під час обговорення у комітеті нардепи висловили низку зауважень до законопроєкту, зокрема у питаннях оплати за паспорт.
- У березні 2018 року уряд скасував можливість оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки. Після цього внутрішні паспорти видають винятково у формі ID-карти. Але це рішення оскаржують у судах.
- Кабінет міністрів схвалив підвищення цін на послуги з оформлення паспортів, у тому числі закордонних та у формі ID-карти. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні.