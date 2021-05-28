Раде рекомендуют принять законопроект об отказе от обычных бумажных паспортов

Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект об отказе от паспортов в форме книжечки.

Об этом пишет пресс-служба Рады.

В документе отмечается, что паспорта-книжечки будут действовать до истечения срока действия. После этого их заменят ID-карты. Новых паспортов-книжечек выдавать не будут.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк отметил, что в Украине заканчиваются бланки таких паспортов, а также пожаловался на массовую подделку.

«Мы уже выдали более 6 млн пластиковых ID-карточек. Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена в 2013—2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро не будет чего выдавать. К тому же, за 2019—2020 гг. открыто почти 17 тыс. дел о подделке бумажных паспортов. Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменена будет только выдача новых. Те, кому исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты», — пояснил он.

Во время обсуждения в комитете нардепы выразили ряд замечаний к законопроекту, в частности в вопросах оплаты за паспорт.