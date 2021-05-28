У Китаї новий епізод «Друзів» зазнав жорсткої цензури. BTS, Леді Гагу і Бібера вирізали

У китайській версії нового фільму «Друзі: Воззʼєднання» від HBO Max вирізали сцени з гуртом BTS, Леді Гагою, Джастіном Бібером і відсиланням до ЛГБТ.

У Китаї серед молоді «Друзі» дуже популярні. Багато фанатів кажуть, що саме цей серіал познайомив їх із західною культурою і навчив англійської мови. Цензура засмутила фанатів і їм довелося обмінюватися вирізаними шматками в соцмережах і посиланнями на піратські сайти, які розмістили повну версію фільму.

Цікаво, що кожна платформа різала фільм по-своєму. iQiyi скоротила його на 6 хвилин, а Youku на 4 хвилини. Поки не ясно, чи видав уряд директиву про цензуру, чи платформи самі вирішили різати фільм, щоб не пропустити «політично чутливий» контент.