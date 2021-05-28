В Китае новый эпизод «Друзей» подвергли жесткой цензуре. BTS, Леди Гагу и Бибера вырезали

В китайской версии нового фильма «Друзья: Воссоединение» от HBO Max вырезали сцены с группой BTS, Леди Гагой, Джастином Бибером и отсылки к ЛГБТ.

В Китае среди молодежи «Друзья» очень популярны. Многие фанаты говорят, что именно этот сериал познакомил их с западной культурой и научил английскому языку. Цензура расстроила фанатов и им пришлось обмениваться вырезанными кусками в соцсетях и ссылками на пиратские сайты, которые разместили полную версию фильма.

Интересно, что каждая платформа резала фильм по-своему. iQiyi сократила его на 6 минут, а Youku на 4 минуты. Пока не ясно, издало правительство директиву о цензуре или платформы сами решили резать фильм, чтобы не пропустить «политически чувствительный» контент.