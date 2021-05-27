Дослідження: Мавпи можуть говорити з різними акцентами, щоб бути більш дружелюбними до сусідів

Учені стверджують, що мавпи можуть розмовляти з різними акцентами. Вони це роблять для того, аби бути більш дружелюбними до сусідів та уникати конфліктів.

Про це пише Business Insider.

Для дослідження учені взяли два види мавп: червонорукі тамарини та споріднених до них рябих тамаринів. Обидва види проживають у лісах Амазонки, а їхня мова досить подібна — але існує певний набір звуків, який їх відрізняє. Учені порівнюють мову цих двох видів мавп як американці та британці говорять англійською.

Під час дослідження вчені з’ясували, що червонорукі тамарини, які мають більшу вокальну гнучкість, змінюють частоту та тривалість своїх криків, аби бути схожими на рябих тамаринів. Це, скоріше за все, допомагає мавпам зрозуміти одне одного і уникнути непотрібних конфліктів.

Наразі незрозуміло, чи мавпи навчаються говорити з іншим акцентом, або ж мають таку можливість від самого народження. Наразі єдині примати, які можуть навчатися новим звукам та мовам, –- це люди.

«Вивчення комунікації серед цієї групи тварин може пролити світло на те, як, чому і коли ми розвинули мову», — сказав ведучий автор дослідження Джейкоб Данн.

Але мавпи не єдині тварини, які демонстрували можливість говорити з акцентом. Попередні дослідження показували, що такі уміння мають кити, кажани, деякі птахи та навіть кози.