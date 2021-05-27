Исследование: Обезьяны могут говорить с разными акцентами, чтобы быть более дружелюбными к соседям

Ученые утверждают, что обезьяны могут разговаривать с разными акцентами. Они это делают для того, чтобы быть более дружелюбными к соседям и избегать конфликтов.

Об этом пишет Business Insider.

Для исследования ученые взяли два вида обезьян: красноруких тамаринов и родственных им пегих тамаринов. Оба вида проживают в лесах Амазонки, а их язык достаточно похож — но существует определенный набор звуков, который их отличает. Ученые сравнивают язык этих двух видов обезьян как американцы и британцы говорят на английском.

В ходе исследования ученые выяснили, что краснорукие тамарины, которые имеют большую вокальную гибкость, меняют частоту и продолжительность своих криков, чтобы быть похожими на пегих тамаринов. Это, скорее всего, помогает обезьянам понять друг друга и избежать ненужных конфликтов.

Пока неясно, учатся ли обезьяны говорить с другим акцентом, или же имеют такую возможность с самого рождения. Сейчас единственные приматы, которые могут обучаться новым звукам и языкам, — это люди.

«Изучение коммуникации среди этой группы животных может пролить свет на то, как, почему и когда мы развили язык», — сказал ведущий автор исследования Джейкоб Данн.

Но обезьяны не единственные животные, которые демонстрировали возможность говорить с акцентом. Предыдущие исследования показывали, что такие умения имеют киты, летучие мыши, некоторые птицы и даже козы.