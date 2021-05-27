«Ненависть застилає очі». У Кремлі відповіли на слова президента Польщі про Росію як «ненормальну країну»

У Кремлі розкритикували слова президента Польщі Анджея Дуди про те, що «Росія — ненормальна країна».

Про це пише «Эхо Москвы».

«Ми дуже погано ставимося до такої риторики. Вона нам не подобається, і ми її не приймаємо, — сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Росія шукає дружніх відносин, взаємовигідного співробітництва з усіма сусідами, в тому числі і з Польщею.

«І ми шкодуємо, що ненависть до нашої країни застилає очі деяким польським політикам, в тому числі і президенту, і не дає можливості їм проявляти політичну мудрість», — зазначив Пєсков.

Напередодні президент Польщі відвідав адміністративний кордон між Грузією і Південною Осетією, де розміщена Моніторингова місія ЄС (Цхінвальський регіон).

«Російські агресивні, імперські дії, які віднімають у людей можливості розвитку, забирають нормальне життя людей, призводять до руйнування держав, призводять до ситуації війни, коли люди гинуть, або поранені, це дії, які не можуть бути прийняті міжнародним співтовариством. Росія — ненормальна країна, це не країна, яка поводить себе нормально; вона є державою-агресором, це можна побачити в таких місцях», — заявив Дуда.