«Ненависть застилает глаза». В Кремле ответили на слова президента Польши о России как «ненормальной стране»

В Кремле раскритиковали слова президента Польши Анджея Дуды о том, что «Россия — ненормальная страна».

Об этом пишет «Эхо Москвы».

«Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей.

«И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость», — отметил Песков.

Накануне президент Польши посетил административную границу между Грузией и Южной Осетией, где размещена Мониторинговая миссия ЕС (Цхинвальский регион).

«Российские агрессивные, имперские действия, которые отнимают у людей возможности развития, забирают нормальную жизнь людей, приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или ранены, это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором, это можно увидеть в таких местах», — заявил Дуда.