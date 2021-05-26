Джефф Безос залишить пост гендиректора Amazon 5 липня. У цей день компанії виповниться 27 років

Засновник Amazon Джефф Безос оголосив, що залишить пост генерального директора компанії 5 липня 2021 року. Amazon у цей день виповниться 27 років.

Про це він сказав під час щорічних зборів акціонерів компанії, повідомляє CNBC.

Безос зазначив, що цю дату вибрали, тому що для нього вона значима. Мільярдер пояснив, що у цей день у 1994 році він офіційно заснував Amazon.