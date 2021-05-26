Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon 5 июля. В этот день компании исполнится 27 лет

Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что покинет пост генерального директора компании 5 июля 2021 года. Amazon в этот день исполнится 27 лет.

Об этом он сказал во время ежегодного собрания акционеров компании, сообщает CNBC.

Безос отметил, что эту дату выбрали, потому что для него она значима. Миллиардер пояснил, что в этот день в 1994 году он официально основал Amazon.