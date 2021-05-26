Amazon купить за $8,45 млрд кіностудію MGM, яка володіє правами на фільми про Джеймса Бонда

Заснована найбагатшою людиною світу Джеффом Безосом компанія Amazon домовилася про покупку голлівудської кіностудії MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), яка, зокрема, володіє правами на фільми про Джеймса Бонда. Сума угоди складе $8,45 мільярда.

Про це повідомляє Variety та йдеться у заяві на сайті Amazon.

Компанія MGM, заснована в 1924 році, доповнить Amazon Studios, яка в основному зосереджена на виробництві телевізійних програм. У спільній заяві компаній наголосили, що Amazon «допоможе зберегти спадщину MGM і її каталог фільмів», зробивши їх доступними для широкого кола глядачів.