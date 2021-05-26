Amazon купит за $8,45 млрд киностудию MGM, владеющую правами на фильмы о Джеймсе Бонде

Основанная самым богатым человеком мира Джеффом Безосом компания Amazon договорилась о покупке голливудской киностудии MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), которая, в частности, владеет правами на фильмы о Джеймсе Бонде. Сумма сделки составит $8,45 миллиарда.

Об этом сообщает Variety и говорится в заявлении на сайте Amazon.

Компания MGM, основанная в 1924 году, дополнит Amazon Studios, которая в основном сосредоточена на производстве телевизионных программ. В совместном заявлении компаний отметили, что Amazon «поможет сохранить наследие MGM и ее каталог фильмов», сделав их доступными широкому кругу зрителей.